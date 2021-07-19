بينهم ربة منزل.. ضبط 5 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، 5 أشخاص بينهم ربة منزل؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

معلومات قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أفادت قيام (4 أشخاص وربة منزل، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من المنطقة الواقعة بين مركزي شرطة (زفتى -بركة السبع) بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.