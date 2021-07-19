ارتكبوا 15 حادث.. سقوط عصابة سرقة دراجة نارية في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة الأزبكية.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر".

بمناقشة المتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها حال توقفها بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما اعترف بارتكاب 15 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه "سيئي النية" (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.