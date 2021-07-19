هل يجوز الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند هدم وإعادة البناء؟ مصدر يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية، يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء، وهي معلومة خاطئة وغير صحيحة، وهذا ما حرص "الخليج 365" على توضيحه..

وفقا لمصدر مسؤول بالشركة "القابضة لكهرباء مصر"، فإنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة..

وأشار المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه حتى لا يتعرض إلى فصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار "لذلك ينصح المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار وعمل الإجراءات المطلوبة.

الإجراءات بالنسبة إلى العداد:

أولًا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.

١- يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

٢- يتم سداد كل المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

٣- تتم المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

٤- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

٥- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الانتهاء من إعادة البناء.

٦- تتم المعاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم، وهنا يفرق بين أمرين:

أ • العميل أعاد البناء على نفس الحدود ونفس المساحة، وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم، وفي هذه الحالة يتم سداد قيمة ك.ف.أ عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كل المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.

ب • العميل أعاد البناء؛ ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

٧- المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي ستة أشهر.

٨- في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية تتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.