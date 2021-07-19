بعد توقف 12 عاما.. مطار طابا يستقبل رحلة الشركة الأردنية للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار طابا الدولي، أولى رحلات طيران الشركة الأردنية، والقادمة من الأردن، وذلك بعد توقف دام حوالي ١٢ عاما، وكان على متنها ١١١ راكبا، ومن المقرر أن تعمل بمعدل رحلتين أسبوعيا.

واحتفلت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وهو المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والترحاب، وتقديم عروض ترفيهية أمام صالة الوصول بالمطار.

وبحسب بيان، تم فحص شهادة تحليل pcr التي يحملها ركاب الرحلة، وتم إنهاء إجراءات الوصول وتقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.