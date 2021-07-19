شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني 2021.

وأوضح قطاع التعليم الفنى، فى خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه حرصا على مصلحة الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفنى بسب استمرار جائحة كورونا سيتم عقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل على أن يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا طوال فترة عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

وتابع قطاع التعليم الفنى: يؤدي طلاب كل صف امتحانات الدور الثاني في الأيام المحددة لهم على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان ساعة واحدة فقط و يتم وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة و ألا تحتوى ورقة أسئلة الامتحان التحريري على أكثر من مادة واقتصارها على مادة الامتحان فقط على أن تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وإعادة الترتيب مع تقليل الأسئلة المقالية، وسوف يؤدى طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى الامتحانات العملية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحيث يقسم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأداء الامتحانات العملية والمعملية "معامل - ورش"، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملي (ساعة واحدة فقط".