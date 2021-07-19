شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية الحكومية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:- ‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎- الكوسة بـ 11 جنيها.

‎- الجزر بـ 7.5 جنيه.

‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات

‎- الفلفل الألوان 14 جنيها.

‎- الليمون بـ 14 جنيها.

‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.

‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎العنب الأبيض 13 جنيها.

‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‎تفاح بلدى 15 جنيها.