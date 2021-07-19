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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية الحكومية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
‎- البطاطس 7.5 جنيه.
‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‎- الكوسة بـ 11 جنيها.
‎- الجزر بـ 7.5 جنيه.
‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه
‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات
‎- الفلفل الألوان 14 جنيها.
‎- الليمون بـ 14 جنيها.
‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.
‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‎العنب الأبيض 13 جنيها.
‎الباميا الخضراء 14 جنيها.
‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‎تفاح بلدى 15 جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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