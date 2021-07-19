شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية الحكومية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 11 جنيها.
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
العنب الأبيض 13 جنيها.
الباميا الخضراء 14 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
تفاح بلدى 15 جنيها.