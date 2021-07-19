شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بمحافظات الجمهورية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 إلى السبت المقبل، حيث تشهد هذه الفترة انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى السبت المقبل كما يلى :

* الإثنين 19 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 23 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43