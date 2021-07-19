شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 313 رحلة لنقل أكثر من 40 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولي ، علي مدار اليوم الإثنين، مغادرة ووصول أكثر من 40 ألف راكب علي متن 313 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 160 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 23916 راكبا، من عدة وجهات بينها نيويورك فرانكفورت موسكو لندن باريس أمستردام كوبنهاجن روما ميلانو فيينا جدة المدينة دبى أبوظبى الشارقةً الدوحة إسطنبول نيروبى الخرطوم عدن جوبا ميونخ أكرا فى حين تغادر 153 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، منها "تورنتو، زيورخ، نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، ميلانو، كوبنهاجن، أمستردام، كييف، تونس، جدة، المدينة، دبى، أبوظبى، الشارقة، الرياض، حائل، القصيم، الخرطوم، عدن"، تقل على متنها حوالي 16243 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.