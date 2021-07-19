تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، غدا الثلاثاء، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

محمد يوسف

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