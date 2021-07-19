شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، غدا الثلاثاء، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى :
القاهرة 5:32
الجيزة 5:32
الإسكندرية 5:35
بورسعيد 5:25
السويس 5:27
العريش 5:19
الطور 5:26
سانت كاترين 5:24
طابا 5:18
شرم الشيخ 5:24
دمنهور 5:33
طنطا 5:31
المنصورة 5:29
الزقازيق 5:30
بنها 5:31
شبين الكوم 5:32
كفر الشيخ 5:31
الفيوم 5:35
بنى سويف 5:34
المنيا 5:38
أسيوط 5:38
سوهاج 5:37
قنا 5:34
أسوان 5:37
أبو سمبل 5:45
مرسى مطروح 5:45
الغردقة 5:27
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:26
دمياط 5:27
السلوم 5:53
نويبع 5:20
حلايب 5:25
شلاتين 5:28