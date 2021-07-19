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تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، غدا الثلاثاء، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى :
 
القاهرة 5:32
الجيزة 5:32
الإسكندرية 5:35
بورسعيد 5:25
السويس 5:27
العريش 5:19
الطور 5:26
سانت كاترين 5:24
طابا 5:18
شرم الشيخ 5:24
دمنهور 5:33
طنطا 5:31
المنصورة 5:29
الزقازيق 5:30
بنها 5:31
شبين الكوم 5:32
كفر الشيخ 5:31
الفيوم 5:35
بنى سويف 5:34
المنيا 5:38
أسيوط 5:38
سوهاج 5:37
قنا 5:34
أسوان 5:37
أبو سمبل 5:45
مرسى مطروح 5:45
الغردقة 5:27
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:26
دمياط 5:27
السلوم 5:53
نويبع 5:20
حلايب 5:25
شلاتين 5:28

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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