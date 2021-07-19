شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار العمل بمعامل الوزارة والقطاعات الخدمية خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القطاعات الخدمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعامل مركز البحوث الزراعية، أعمالها طوال فترة الاجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الحالة القصوى التي اعلنتها الوزارة طوال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك.

ويستقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، استقبال العينات من العملاء وفحصها، واجراء تحليل الاغذيه ضد فيروس كورونا، والدواجن ضد جميع الامراض وحاصه انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحيه الاغذيه ذات الاصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة، فضلا عن الفصل في خلو اللحوم من اي اضافات مثل دهن الخنازير ولحم الحمير وغيره، فضلا عن اجراء متابعه حثيثه لنظم الفحص يوميا والتجارب المنفذه في مركز حيوانات التجارب وخاصه لانتاج لقاحات بكفاءه عاليه للشركات والقطاع الخاص.

وأعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

وفي سياق متصل تواصل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الاراضي، اعمالها، بالتواصل مع المحافظات المختلفة لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها.

كما يستمر العمل ايضا بالادارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الاعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذره.