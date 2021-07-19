شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 120 ألف وصلة صرف للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى خلال العام المالى الحالى باعتماد 600 مليون جنيه وذلك للأسر الاكثر احتياجا فى مختلف المحافظات، فى إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الإجتماعية و مساندة وتمكين الاسر الفقيرة خاصة فى القرى الاكثر احتياجأً.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى المناطق الاكثر احتياجاً للإستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى و المراكز ولا يتم الإستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لا يتم الاستفادة من الإستثمارات التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات .

وأشار شعراوى إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالى 850 الف مواطن موضحاً أنه فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن الشركة تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين و بما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق دوار فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى و المراكز.