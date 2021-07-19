سفير مصر باليابان: البعثة المصرية المشاركة فى "أولمبياد طوكيو" بصحة جيدة

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن كامل، سفير مصر في اليابان أن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو على ما يرام وبصحة جيدة ويتم إجراء مسحات يومية لأفرادها للتأكد من سلامتهم، وفقا للاجراءات الاحترازية اليابانية والاشتراطات التي تطبقها اللجنة الأوليمبية.

وقال أيمن كامل في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، إن البعثة الأوليمبية المصرية تصل على دفعات حيث وصل بالفعل الجزء الأكبر منها وجميعهم مقيمون في القرية الاوليمبية بطوكيو، مؤكدا أنه يطمئن على أوضاعهم الصحية بصورة دائمة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحتزازية في اليابان تطبق بمنتهى الحساسية ويتم إجراء مسحات لجميع اللاعبين من مختلف البلدان فور وصولهم إلى طوكيو، موضحا أن المنافسات ستكون بدون جمهور في المدرجات.