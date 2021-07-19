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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى فى المدن المصرية

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القاهرة - سامية سيد - موعد صلاة عيد الأضحى . .  نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك غداً الثلاثاء فى كافة المدن المصرية.

 

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة فقط و الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، و ألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

 

التعليمات تضمنت ألا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، و عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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