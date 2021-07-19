شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر صباح وقفة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، بمحافظة القاهرة، صباح يوم وقفة عيد الأضحى، حيث تميزت حركة السير بالانتظام، واختفاء الكثافات المرورية.

وانتظمت حركة السير بالطرق والشوارع الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة صباح يوم وقفة عيد الأضحى، حيث تميزت الحركة المرورية بالانتظام، وسط تواجد لرجال المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.

وشهدت حركة السيارات سيولة مرورية، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق.

كما انسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض.

وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكورنيش النيل في الاتجاهين.

كما تميزت حركة المرور بالسيولة، بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.