شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. تعرف على الواجب فعله قبل أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج للعام الهجرى 1442، وهناك أمور يجب على الحاج مراعاتها خلال القيام بأعمال الحج.

1- من أراد الحج فعليه أن يبدأ بالتوبة إلى الله تعالى مما عسى أن يكون قد وقع فيه من الذنوب.

2- أن يبادر إلى طلب الصفح ممن أساء إليهم.

3- أن يؤدي ما عليه من الديون التي تستحق حالاً في ذمته للعباد.

4- أن يتزود بفقه الحج ؛ لأن المسلم العادي إذا وجب عليه أمر أصبح العلم بأحكامه واجبًا، بل هو واجب وشرط لصحة العبادة؛ لأن الله لا يحب أن يعبد إلا بما شرعه، وما شرعه يتعين العلم به، وعليه أن يسأل أهل العلم المتخصصين، الذين تتوافر فيهم ملكة الفهم المعاصر للأحكام الشرعية وتطبيق أدلة التشريع على نحو صحيح.