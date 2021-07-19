شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة ترفع كفاءة الخدمات الأساسية بقرى الريف المصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، منذ إطلاقها في عام 2019 في رفع كفاءة وتطوير الخدمات والبنية الأساسية لمئات القرى الأكثر احتياجا، وهو ما يرصده الخليج 365 في النقاط التالية:

1. 94 % من القرى تم تغطيتها بخدمات مياه الشرب بدلاً من 86% .

2. 141 ألف م3/يوم كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بدلاً من 74 ألف م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه.

3. 16 ألف تدخل تم تنفيذه لتوفير سكن كريم، استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن .

4. 47 قرية تم تغطيتها بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من 1 مليار جنيه .

5. 125 مشروعاً تم تنفيذه فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه.

6. 188 كم طرق تم رصفها باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه.

7. 59 قرية تم الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعى بها.

وتكشف ملامح الخطة الاستثمارية المُوجّهة لتنمية الريف المصرى فى إطار مُبادرة "حياة كريمة"، عن الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى).