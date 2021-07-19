أمطار وانخفاض طفيف وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال إجازة عيد الأضحى حتى السبت 24 يوليو الجاري.

وأعلنت الأرصاد، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد.

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس نهارًا يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى انتشار الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب، شلاتين، أبو سمبل، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريبًا.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة أثناء الليل.

كما نوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح ما بين 4:2 درجات.

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث إنه من المتوقع ان تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 35:30%، والكبرى ما بين 82:73 %، أما على السواحل الشمالية فتتراوح الصغرى ما بين 45:40%، والكبرى ما بين 92:83%، وعلى جنوب الصعيد تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى ما بين 15:10%، والكبرى ما بين 25:20%.