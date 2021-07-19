مخالفات البناء.. تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة للمواطنين بشأن استغلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حذر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، من أن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.