​قد يزيله من الوجود.. وزير الري الأسبق يوضح مخاطر سد النهضة على الروصريص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد عدد من الخبراء أن غياب المعلومات والبيانات، وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة سيؤثر سلبًا على سد الروصيرص السوداني، أقرب سد لـ"النهضة"، ما يهدد السد السوداني بشكل كبير مستقبلًا.

الدكتور محمد نصر علام ؛ وزير الموارد المائية والري الأسبق؛ قال إن إعادة ملء سد النهضة يؤثر بالسلب على السدود السودانية عند التفريغ والملء، مضيفًا أن الخوف الأكبر سيكون وقت التشغيل إذ يمكن أن تنصرف كميات مياه تجرف السد وتزيله من الوجود وهذا ما يقلق الجانب السوداني.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مشكلات يعاني منها السودانيون بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مثل نقص مياه الشرب والري، أما التشغيل الخاطئ للسد الإثيوبي، قد يزيل السد السوداني من الوجود.

وفيما يتعلق بتأثير السد الإثيوبي على مصر؛ قال علام إنه يتم ملء سد النهضة من مخزون السد العالي وهذا يعني أن سد نهضة يهدف إلى تفريغ مخزون السد العالي وتوقف الكهرباء، وبالتالي لا يصبح لدى مصر أي مخزون احتياطي لمواجهة سنوات الجفاف التي يكون فيها الفيضانات أقل من المتوسط.

وأشار وزير الري السابق، إلى ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، مضيفًا: "مع كل ملء أو تشغيل للسد أثناء الفيصانات سنشهد مثل هذه الأزمات".

وتوقفت المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا منذ أبريل الماضي، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والمسئولة عن سير المفاوضات.

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