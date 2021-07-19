بالمواعيد.. خريطة القرية الفرعونية خلال أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت القرية الفرعونية بالجيزة، فتح أبوابها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات، وذلك بتقديم العديد من البرامج والعروض المسرحية وموكب السعادة وتوزيع الهدايا على الزوار.

وبحسب بيان اليوم، تقدم القرية خلال أول أيام العيد مسرحية العرائس "الجوز الخيل" ومسرحية عرائس وليد وخروف العيد.

وتعرض القرية في ثاني أيام عيد الأضحى، التنورة ومسرحية العرائس "مستر كوفيد" والفنون الشعبية ومسرحية عرائس وليد وخروف العيد.

وفي ثالث أيّام العيد يتم توزيع بالونات علي الأطفال وعرض مسرحية عرائس "مستر كوفيد" ومسرحية حتشبسوت.

وتظهر القرية في أبهى صورها رابع أيّام العيد لتتميز بتقديم حفل التتويج الفرعوني في معبد الكرنك بالقرية الفرعونية ويتم تكراره خامس أيام العيد.

يذكر أن القرية الفرعونية هي عبارة عن جزيرة طبيعية في النيل، على بعد 5 كيلومترات من وسط القاهرة، ويقوم أشخاص يرتدون ملابس كالمصريين القدماء بأعمال كالزراعة والصناعة وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بالفراعنة، وشؤون حياتهم اليومية، مستخدمين نماذج طبق الأصل لأدوات القدماء، كما تضم القرية عدة متاحف ونموذجاً طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون وأماكن ترفيهية للاطفال ومطعم علي النيل.

جدير بالذكر، أن مواعيد القرية الفرعونية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع، وتقع في شارع البحر الأعظم في الجيزة.

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