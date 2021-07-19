"لمياء" في دعوى فسخ عقد زواج: "كاتب على دعوة الفرح بحب بنت تانية وعايز اتجوزها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "لمياء. ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة طلبها: "بعد كتب الكتاب جوزي كتب على "الواتس آب" أنه بيحب بنت تانية ومش عايز يتجوزني".

تقول "لمياء" 23 عام: تمت خطبتي من ابن عمي "همام. ص" 32 عامًا، يعمل مع والده بشركة مقاولات، وميسور مادياً. لم يكن بيننا قصة حب والارتباط كان تقليديًا، بسبب رغبة أسرتي في الزواج من أحد أفراد عائلتي ضمانًا لمستقبلي.

أضافت الزوجة: "اندهشت من شخصية زوجي بعد كتب الكتاب بساعات، فهو لا يريد الزواج مني، واعترف بأنه يحب فتاة أخرى وتمنى من الله أن يحدث خلاف حتى لا يتزوجني، والغريب عدم حدوث شيء إلا بعد عقد القران، حيث قام بطبع دعوات الزفاف لأصحابه مدون عليها، للأسف وغصب عني هتجوزها".

تابعت الزوجة: "اختلفنا حينها لأنه أنكر وبرر أن صديقه هو من قام بفعل ذلك، وعندما حضر أصدقائه أنكر أمامهم ما قاله، حتى طالبته بالطلاق لكنه رفض وهرب ولم نجده حتى الآن".

اختتمت الزوجة حديثها: رفض عمي الطلاق نهائيًا، ولم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى فسخ عقد زواج، حملت رقم 147 لسنة 2020، ولا تزال منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل بها.