شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكثيف المرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة ومحلات الجزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تشمل تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع الطب البيطري، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامها بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، بالإضافة لحصولها على شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية، والتزامها بالإجراءات الوقائية، وتكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد .

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.