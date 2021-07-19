شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص 4 صالات بمجزر البساتين لاستقبال أضاحى الأهالى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم تخصيص 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى بمجزر البساتين خلال عيد الأضحى المبارك، مضيفا إلى أن أضاحى المواطنين لا يتم ختمها أختام المجزر، وأن اللحوم المعروضة للبيع فقط هي التي يتم ختمها ويتم ذبحها فى خطوط أخرى بالمجزر.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم تجهيز أماكن لانتظار الأهالى خلال مشاهدة ذبح أضاحيهم بالصالات المخصصة لأضاحى الأهالى، مشيرا إلى انه تم تخصيص أماكن لمبيت الأضاحى ، لافتا إلى أن المجازر تستقبل الأضاحى مجانا طوال أيام العيد.

وأوضح زينهم، أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلى بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط ، مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

وقال مدير الطب البيطرى بالقاهرة، إن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ 50 ألف رأس منها 35 ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر .