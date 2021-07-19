شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم عدة نصائح مهمة يجب مراعاتها فى الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح الواجب مراعاتها قبل شراء اضحية العيد، نتعرف عليها في التقرير التالى.

1. أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

‏2. أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى اصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

‏3. أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

‏4. أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

‏6. أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

‏7. أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8. أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9.أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10. أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11. ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12.أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.