اليوم.. مصر للطيران تسيّر 73 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران غدا الاثنين ، رحلاتها إلى 73 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، روما، اسطنبول، آمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل) ، و18 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب) ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

​