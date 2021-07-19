شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران دولية اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك 14 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات عالمية، وتصل اليوم الاثنين 5 رحلات منهم.

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك تصل 9 رحلات دولية من عدة مطارات مختلفة، وذلك من بين 56 رحلة طيران.

وكانت أظهرت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع الجارى ، وصول 56 رحلة طيران من عدة دول مختلفة جميعها رحلات دولية سياحية.

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولى أنه من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع المقبل سيستقبل المطار 56 رحلة بينهم 16 رحلة من تشيك و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من مطارات أوكرانيا وواحدة من دولة سويسرا، ورحلة من المجر و13 من شركة مصر للطيران.