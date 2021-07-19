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طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة

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القاهرة - سامية سيد - الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء يعتبر من أهم أسباب انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، وتعد غلاية المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للكهرباء فى حالة سوء استخدامها، وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

 

1- يفضل أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا للاحتياجات اليومية، واختيار النوع الموفر للطاقة.

 

2- يجب الحرص على تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

 

3- اغلى كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه و ينصح  بمعايرة عدد الأكواب التي تريدها.

 

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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