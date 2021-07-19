شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء يعتبر من أهم أسباب انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، وتعد غلاية المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للكهرباء فى حالة سوء استخدامها، وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

1- يفضل أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا للاحتياجات اليومية، واختيار النوع الموفر للطاقة.

2- يجب الحرص على تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- اغلى كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه و ينصح بمعايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.