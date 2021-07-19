شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحرومين من التقديم لكلية الشرطة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحرم من التقديم لكلية الشرطة، المحكوم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ومزدوجي الجنسية والحاصل على جنسية دولة أخرى.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.