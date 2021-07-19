شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب عربى بحوزته أكثر من 6 كيلو من مخدر الآيس بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي فى ضبط راكب يحمل جنسية عربية بحوزته كمية كبيرة من مخدر الآيس، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اليمنية القادمة من عدن، حيث استوقف أحمد عمر عجمي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لإبراهيم مصطفي مأمور الجمرك وجود كثافات خضراء اللون.

وقام علاء علي شحاته مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف عبد القوى عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 2 كيلو من مخدر الآيس مخبأة وسط خليط من التوابل والأملاح وأيضا 4 كيلو وأربعمائة جرام خليط أبيض من بين عناصره مخدر الآيس.

فيما أمر محمد لطفي عامر مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب مع إحالته للنيابة المختصة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المطار والشحات عبد البر غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.















