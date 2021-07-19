شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن "حياة كريمة".. إجمالى المستفيدين من المبادرة 55 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف مبادرة حياة كريمة التي بدأت في مطلع عام 2019 ودشنها الرئيس في حفل ضخم يوم الخميس الماضى إلى تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى700 مليار جنيه قابلة للزيادة، وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان.

وفيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول المبادرة نستعرضها فيما يلى:

1- إجمالى عدد المستفيدين يقترب من 55 مليون مواطن

2- بلغت التكلفة الكلية للمبادرة في 3 سنوات ما يزيد عن 700 مليار جنيه

3- يغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة.

4- وفقا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفه فى الفترة الأولى 4.7% من السكان.

5- مع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان.

6- تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024.