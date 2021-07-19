شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: منع التجمعات داخل حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة ستطبق الإجراءات الاحترازية داخل حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بجانب الحرص على تقليل التواجد قدر المستطاع فى الحديقة من خلال منع التكدسات داخل الحديقة خلال أيام العيد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن الوزارة ستفتح جميع أبواب حديقة الحيوان لمنع الزحام أمام البوابات، ضمن إجراءات منع تفشى فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: سنمع التكدسات بشكل أو بآخر بجانب الالتزام بالتباعد بين المواطنين لتقليل من احتمالية الإصابة بكورونا.