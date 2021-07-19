شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غيرت المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" حياة الملايين بالقرى الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، جنى ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية عام 2019، تلك المبادرة التى استطاعت بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة، لاسيما مع إطلاق برنامج تطوير الريف المصرى "المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة".

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية، كيف غيرت المرحلة الأولى لـ " حياة كريمة " حياة الملايين فى القرى الأكثر احتياجًا للأفضل:

1. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء فى تنفيذها خلال عام 2019

2. 143 تجمعاً ريفياً فى 11 محافظة تم البدء فى تنميتها ونهو الاعمال فيها خلال العام المالى 2019/2020.

3. تضمنت المرحلة الأولى 628 مشروعا من الخطة الاستثمارية، وأكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

4. ساهمت المرحلة الأولى فى تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من مليار جنيه .

5. تم زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% الى 94% .

6. مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74الف م3/يوم الى 141 م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه .

7. تنفيذ 125 مشروعا فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه.

8. رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه .

9. إضافة 1100 فصل تعليمى جديدة تستوعب حوالى 44 ألف تلميذ.

10. تطوير شامل لـ51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

11. رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن

12. تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالى 117 ألف مستفيد.

13. تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه .

14. تنفيذ عدة برامج تدريب حرفى ساهمت فى خلق 28 ألف فرصة عمل .

15. توفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .