شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: توفير الخراف الحية بالشوادر فى كافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية للأضاحي في الشوادر التابعة لشركات الوزارة بالمحافظات المختلفة بسعر 65 جنيها للكيلو قائم ، بجانب توفير توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام خلال إيام عيد الأضحى.