شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري العظيم ، والتي صارت أنموذجًا للعيش المشترك.

وجاء في رسالة التهنئة، "يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس بأرق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام وأن يحفظكم في أتم صحة وعافية وأن يمنحكم المزيد من النجاح والتوفيق " .

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لقداسة البابا على هذه التهنئة الكريمة ، متمنيا لقداسته كل التوفيق، مؤكدًا على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية في خدمة الوطن .