برلماني: مصر ستكون من أهم الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط خلال سنوات قليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب إمام منصور، إن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل المبادرات الرئاسية الكبرى؛ وأهمها "حياة كريمة" .

وأكد منصور أن مبادرة "حياة كريمة" ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين في القرى والريف المصري؛ ولكن تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصري؛ على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ مما يسهم في خفض معدلات البطالة .

وأشار النائب إلى أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

وأوضح منصور أن المشروع يرسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة؛ مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الإرهابية التي تسعى في محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبي من جماهير الشعب .

وأكد النائب أن المبادرة تعكس أيضًا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع في براثن الحاجة والعوز؛ خصوصًا على مستوى توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمي والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد، مساء الخميس الماضي، احتفالية المؤتمر الأول لحياة كريمة باستاد القاهرة الدولي.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: "إننى إذ أعلن اليوم، انطلاق هذا المشروع الطموح مستعينًا على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين، دولةً وشعبًا، فإنني اعتبره تدشينًا للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية القائمة بثباتٍ ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة: عسكريًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا، وتعلي مفهـوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية".