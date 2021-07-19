برلماني يحذر من التهاون في تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" في المصايف خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال فترة العيد؛ لا سيما في المصايف وأماكن التجمعات، سواء من جانب المواطنين أو أجهزة الدولة.

وطالب حسين، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، بضرورة تشديد الرقابة على المصايف خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن المصايف تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال فترة العيد؛ وهو الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأضاف عضو مجلس النواب: هناك حالة من التراخي والتهاون من جانب البعض حاليًّا؛ بسبب تراجع أعداد الإصابات المعلنة من وزارة الصحة، اعتقادًا منهم أن ذلك التراجع يعني انتهاء الفيروس؛ وهو أمر غير صحيح؛ حيث ما زال الفيروس موجودًا ويتحور في أشكال جديدة بمختلف دول العالم.

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لا سيما في أماكن التجمعات بالمصايف خلال فترة العيد.

وشدد حسين على ضرورة استمرار حملات التوعية نحو الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.