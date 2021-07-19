شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: 600 مليون شخص يصاب بالمرض بعد تناول أغذية ملوثة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن حوالى 600 مليون شخص يصاب بالمرض بعد تناول أغذية ملوثة حول العالم.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتأكد من جودة الأغذية التي يتم تناولها حفاظا على الصحة العامة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الأغذية مجهولة المصدر وطالبت بالابلاغ عنها فورا، وأضافت أن السوق تجوبة حملات الرقابة علي الاغذية وتقوم بتحرير محاضر للمخالفين تمهيدا لاحالتهم للنيابة .

وأضافت، إن سلامة الأغذية مسئولية مشتركة بين الحكومة، والمنتجين، والمستهلكين، موضحة أن كل شخص لديه دور يلعبه فى وصول الغذاء الصحى للانسان بداية من المزرعة إلى المائدة، لضمان أن يكون الطعام الذي نستهلكه آمن، ولا يسبب في أى أضرار لصحتنا.