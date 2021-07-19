شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية بالأقصر : توافر جميع الأدوية وتشغيل غرفة عمليات استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إنه تم رفع حالة الاستعداد في المحافظة تزامنا مع عيد الأضحى حتى يوم السبت المقبل، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وطوارئ من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة باستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هيئة الرعاية الصحية تعمل على ضمان استمرارية العمل وتشغيل جميع المستشفيات واستكمال الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم توفير جميع الأدوية على مدار الساعة وتأكدنا من توافر مخزون استراتيجى كامل من الأدوية خلال العيد، ونغطى مراكز المحافظة بالكامل بالخدمات الصحية ، حيث تم تشغيل الوحدات والمراكز بكافة مراكز المحافظة لتقديم كافة الخدمات الصحية .