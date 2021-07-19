شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب عربي حاول تهريب 15 ساعة واكسسوارات مرصعة في صالة الخدمة المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي حاول استغلال انهاء الإجراءات الجمركية في صالة الخدمة المميزة في الخروج بكمية من الساعات والاكسسوارات المرصعة، عندما استوقفه محمد حسين مأمور الجمرك المعين للعمل بالصالة انكر الراكب حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة يده فوجد عدد 15 ساعة رولكس وماركات اخري وكمية من الاكسسوارات المرصعة أمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.



