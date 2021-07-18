شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تكشف كواليس تغير كسوة الكعبة المشرفة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صور من كواليس استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالجديدة، التي يتم مراحل تغيرها حالياً.

ونشرت الصفحة الرسمية لشؤون الحرمين، عبر موقع تويتر، مجموعة صور من استبدال مذهبات الكعبة المشرفة استعدادا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة بكسوتها الجديدة.

تقوم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، عن طريق استخدام 16 جهازا عالميا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب، ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية اختبار كسوة الكعبة، استعدادا لاستبدالها ونقلها اليوم من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام.







وتولى المملكة السعودية بالغ اهتمامها بصناعة كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ووصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تطورت على مر السنين وخصصت الدولة كافة الإمكانات في سبيل حُلة البيت العتيق؛ فقامت بتأهيل الكوادر الوطنية لحياكة وصناعة الكسوة، ووفرت التقنيات والأجهزة الحديثة، وكل ما من شأنه خدمة بيت الله الحراك.



ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق، والتي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الكائن بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الله الحرام، حيث جلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام، والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة.