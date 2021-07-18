شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: انتهينا من توصيل الغاز لـ 53 قرية من قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن مبادرة حياة كريمة تشمل 1413 قرية، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من توصيل الغاز لـ 53 قرية من قرى حياة كريمة خلال الفترة الراهنة، ويتم استكمال توصيل الغاز لباقى قرى المبادرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة البترول والإسكان للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى التى تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لها، حيث لا يمكن توصيل الغاز إلا بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن تكلفة توصيل الغاز لقرى مبادرة حياة كريمة تصل إلى 16 مليار جنيه، متابعا: نريد الحفاظ على كرامة الإنسان المصرى، وهناك متابعة مستمرة من وزير البترول لمتابعة خطة توصيل الغاز الطبيعى، لافتا إلى أنه يتم إدخال الغاز لمليون و200 ألف شقة فى السنة.