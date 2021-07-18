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حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء في العدادات التقليدية و مسبوقة الدفع.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أسعار شرائح الكهرباء لا  تختلف حسب نوع العداد لدى مشترك مرفق الكهرباء ، خاصة وأن اسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.

 

 

 

و أوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن  أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد ، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

 

 

 

و أشار حمزة، إلى أن  سعر الشريحة للقطاع المنزلى يختلف عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعى و المرافق العامة ، وليس باختلاف نوع العداد.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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