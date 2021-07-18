شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء في العدادات التقليدية و مسبوقة الدفع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أسعار شرائح الكهرباء لا تختلف حسب نوع العداد لدى مشترك مرفق الكهرباء ، خاصة وأن اسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.

و أوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد ، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

و أشار حمزة، إلى أن سعر الشريحة للقطاع المنزلى يختلف عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعى و المرافق العامة ، وليس باختلاف نوع العداد.