اقتحم مأمورية ترحيل.. حقيقة تعرض نجل المذيعة هويدا طه للحبس بسبب خلاف مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تناولته بعض القنوات الإخوانية بالخارج حول ما بثته هويدا طه المذيعة السابقة بإحدى القنوات، من ادعاءات تعرض نجلها للحبس نتيجة خلاف مروري مع أحد الضباط.

وترجع حقيقة الواقعة لأن نجلها حاول اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية والمرتبطة به عقب انتهاء جلسة محاكمته، وتصوير سيارة الضابط باعتباره "خلاف مروري" بهدف إثارة المواطنين ضد الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة نتيجة ادعاءاتها الكاذبة.