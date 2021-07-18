"سيدة تدعي اغتصابها على يد شقيقين ومقتل فران في عين شمس".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ادعت اغتصابها على يد شقيقين.. كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة عبر فيسبوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يتضمن استغاثة من إحدى السيدات لتعرضها للاغتصاب من قبل شخصين.

السيطرة على حريق مركب سياحي عائم بكورنيش النيل "فيديو"

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مركب سياحي عائم بمنطقة كورنيش النيل بالعجوزة.

"نفوق وخراب ديار".. كواليس حريق حظيرة ماشية في أطفيح

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع في حظيرة ماشية بقرية القبابات جنوب محافظة الجيزة، الأحد.

حريق ضخم في مركب سياحي على النيل بالجزيرة

نشب منذ قليل، حريق في مركب سياحي ومطعم عائم على نهر النيل بالجزيرة، وبالتحديد في الجهة المقابلة لنادي الزمالك النهري.

أشلاء ورأس مفصولة.. العثور على جثة فتاة مقطعة لأجزاء بطريق الواحات

فتاة عشرينية مذبوحة ومقطعة لأجزاء داخل حقيبة سفر عثرت عليها الأجهزة الأمنية بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

سيدة تقتل "فران" في عين شمس.. والنيابة تُحقق

أنهت سيدة حياة شاب داخل منزلها في منطقة عين شمس، بعد أن سددت له طعنات عدة في جسده.

حقيقة نشوب حريق بمبنى مطبعة الأموال التابعة للبنك المركزي بالجيزة

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن نشوب حريق بأحد مبانى مطبعة "الأموال" التابعة للبنك المركزي المصري والكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر، عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً .​