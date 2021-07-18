ادعت اغتصابها على يد شقيقين.. كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يتضمن استغاثة من إحدى السيدات لتعرضها للاغتصاب من قبل شخصين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين وضبطهما وبمواجهتهما قرر أحدهما أنه اصطحب المذكورة إلى منزله بمحض إرادتها، وقاما بتعاطي المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها، رغبة منه في فضح أمرها لشقيقه حتى لا يتزوج منها لسوء سلوكها.

بمواجهة الثاني بأقوال شقيقه أيّد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب في الزواج منها ونفى قيامه بالاعتداء عليها.

كما أضاف بأن قيامها بنشر فيديو الاستغاثة لعلم زوجها بسوء سلوكها ورغبتها في إثبات براءتها أمام زوجها المتواجد بالخارج.