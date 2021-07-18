10 صور ترصد حريق المطعم السياحي العائم بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

تصوير- مصطفى الشيمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مركب سياحي عائم بمنطقة كورنيش النيل بالعجوزة، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية.

وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة النيران المشتعلة في المركب العائم وكذلك إخماد مصدر الحريق، ومنع امتدادها إلى المراكب المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في مركب نيلي بمنطقة الزمالك، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق.