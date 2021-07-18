السيطرة على حريق مركب سياحي عائم بكورنيش النيل "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مركب سياحي عائم بمنطقة كورنيش النيل بالعجوزة.

وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة النيران المشتعلة في المركب العائم وكذلك إخماد مصدر الحريق.

وتقع المركب المشتعلة في الجهة المقابلة مباشرة لنادي الزمالك النهري بمنطقة العجوزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في مركب نيلي بمنطقة الزمالك، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق.