"نفوق وخراب ديار".. كواليس حريق حظيرة ماشية في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع في حظيرة ماشية بقرية القبابات جنوب محافظة الجيزة، الأحد.

وتبين اندلاع النيران بسقف الحظيرة المصنوع من البوص ما أدى لتصاعد كثيف للأدخنة فنتج عنها نفوق 3 مواشي حالت قيودها دون هروبها.

كما تبين أن مالكي الحظيرة كانوا يباشرون عملهم اليومي بقطعة أرض زراعية فيما كانت تتواجد عجوز بمفردها لم تشعر بالحريق.

ولم يمتد الحريق إلى منازل مجاورة كما زعم بعض الأهالي وصفحات مهتمة بأخبار مركز أطفيح، واقتصر الأمر على احتراق السقف الخشبي فقط فضلا عن سرعة وصول سيارات الإطفاء على خلاف ما زعمه البعض.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المنازل بقرية القبابات.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في حظيرة ماشية ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وأجرى رجال الدفاع المدني عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة، وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة.