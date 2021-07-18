شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: استضافة متدربين من عدة دول أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع تنفيذ واختبارات الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل التعاون بين مصر ووكالات الفضاء الأفريقية، وتدريب عدد من المتدربين الأفارقة فى وكالة الفضاء المصرية.

وقال رئيس قطاع تنفيذ واختبارات الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الوكالة ستستضيف 5 متدربين ومتخصصين من عدة دول أفريقية وهى السودان وأوغندا ونيجيريا وكينيا، بواقع 5 متدربين من كل دولة أفريقية.

وأوضح رئيس قطاع تنفيذ واختبارات الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، أن البرنامج التدريبى سيبدأ في 23 يوليو، ، موضحا أن التوجه الرئيسى للوكالة المصرية هو دعوة وكالة الفضاء الافريقية ودول افريقيا لزيارة الوكالة ونشر علوم الفضاء في دول أفريقيا.