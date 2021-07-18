شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 87 رحلة لأوروبا لنقل أكثر من 10 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد على مدار 24 ساعة 87 رحلة جوية سفر ووصول لوجهات أوربية مختلفة تقل على متنها أكثر من 10 آلاف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن اليوم الأحد سير المطار 43 رحلة سفر نقلت خلالها 3822 راكبا إلى عدة وجهات منها لندن موسكو باريس فرانكفورت ميونخ أمستردام بوخارست روما كوبنهاجن أثينا فيينا مدريد ميلانو إسطنبول بيرجامو برشلونة قازان.

كما يستقبل مطار القاهرة 44 رحلة على متنهم أكثر من 6 آلاف راكب قادمة من لندن باريس موسكو فرانكفورت بيرجامو كوبنهاجن روما بوخارست كييف أولا أثينا فيينا إسطنبول باريس ميلانو وفيينا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.